На Хмельниччині пам’ятку археології Х-ХІ ст через суд повернуто державі

Ділянка історико-культурного призначення із пам’яткою археології місцевого значення була віднесена до земель сільгосппризначення.

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На Хмельниччині суд задовольнив позов щодо повернення у державну власність земельної ділянки історико-культурного призначення, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення – Курган Х-ХІ століть.

Ця ділянка разом із об’єктом культурної спадщини належить державі.

Як повідомили у прокуратурі області, у ході земельної реформи та децентралізації влади земельну ділянку під поховальною пам’яткою віднесено до земель сільськогосподарського призначення та передано із державної у комунальну власність.

Внаслідок таких дій порушено виключне право власності держави на особливо цінні землі, а також створено реальні ризики пошкодження археологічної спадщини України.

З метою недопущення знищення культурної спадщини прокуратура пред’явила до суду позов про зобов’язання повернути ділянки законному власникові.

Суд ухвалив рішення на користь позивача. Відтак земля підлягає поверненню державі.

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