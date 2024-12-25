Громадяни платитимуть військовий збір 5% з зарплати, а для ФОП І, ІІ та ІV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць – Мінфін

Доходи фізичних осіб, зокрема зарплати, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

Джерело фото: Мінфін

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект №9319, який, зокрема, встановив, що військовий збір для платників єдиного податку (ФОПів та юридичних осіб) запроваджується саме з 1 січня 2025 року.

У Міністерстві фінансів пояснили, що для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року). Також інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року.

Водночас ОВДП, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором.

Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором.

Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.

Нагадаємо, Президент 28 листопада підписав закон про підвищення податків. Згодом депутати взялися виправляти його, адже він передбачав підвищення податків «заднім числом».

Також у Мінфіні зазначили, що усі військові видатки, які у 2025 році сягнуть 2,23 трлн грн або 26,3% ВВП, фінансуються за рахунок внутрішніх доходів та запозичень.

Усі невійськові видатки держбюджету забезпечуються через підтримку міжнародних партнерів України. Це і соцвиплати, і програми підтримки економіки, і зарплати вчителів та лікарів тощо. Зазначені кошти немає змоги використовувати на фінансування потреб оборони.

«Саме тому важливо було ухвалити зміни до Податкового кодексу, щоб збалансувати внутрішні надходження і профінансувати усі необхідні військові видатки як у 2024, так і у 2025 році. До кінця 2024 року від податкових змін додатковий ресурс складе 8 млрд грн, а у 2025 році - 140 млрд грн.

У 2024 році додаткова потреба у фінансуванні Сил оборони склала майже 500 млрд грн. Для її покриття було реалізовано комплексний підхід, де основний акцент зроблено не на податкових змінах, а на перевиконанні доходів держбюджету у тому числі завдяки детінізації, економії на обслуговуванні та погашенні держборгу, перерозподілі видатків та збільшенні внутрішніх запозичень» - підкреслило Міністерство фінансів.

Автор: Наталя Мамченко

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