Для резидентів «Дія Сіті» вдосконалили оподаткування — що змінилося

Впроваджується пільгова ставка ПДФО для спеціалістів Дія Сіті у розмірі 5% та мінімальне ЄСВ до доходів.

Фото: sluga-narodu.com

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4113-IX про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні – скасування підвищення податків «заднім числом» (законопроект 9319).

Документ також впроваджує:

- пільгову ставку ПДФО для спеціалістів Дія Сіті у розмірі 5% та мінімальне ЄСВ до доходів;

- звільнення від оподаткування благодійної допомоги, наданої резидентами Дія Сіті на користь ЗСУ;

- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів.

Для ФОПів і юросіб на єдиному податку, зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Водночас передбачається запобіжник проти зловживань: якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія.City, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.

Ухвалений закон також посилює антикритерій щодо наявності російського сліду у структурі компанії. Ті юридичні особи, в структурі власності яких є російські резиденти, не зможуть ставати резидентами Дія.City. Водночас не має значення, де перебувають чи проживають російські власники компанії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 грудня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9319, яким внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня.

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