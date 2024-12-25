Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Для резидентів «Дія Сіті» вдосконалили оподаткування — що змінилося

12:53, 25 грудня 2024
Впроваджується пільгова ставка ПДФО для спеціалістів Дія Сіті у розмірі 5% та мінімальне ЄСВ до доходів.
Для резидентів «Дія Сіті» вдосконалили оподаткування — що змінилося
Фото: sluga-narodu.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4113-IX про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні – скасування підвищення податків «заднім числом» (законопроект 9319).

Документ також впроваджує:

- пільгову ставку ПДФО для спеціалістів Дія Сіті у розмірі 5% та мінімальне ЄСВ до доходів;

- звільнення від оподаткування благодійної допомоги, наданої резидентами Дія Сіті на користь ЗСУ;

- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів.

Для ФОПів і юросіб на єдиному податку, зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Водночас передбачається запобіжник проти зловживань: якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія.City, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.

Ухвалений закон також посилює антикритерій щодо наявності російського сліду у структурі компанії. Ті юридичні особи, в структурі власності яких є російські резиденти, не зможуть ставати резидентами Дія.City. Водночас не має значення, де перебувають чи проживають російські власники компанії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 грудня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9319, яким внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни платитимуть військовий збір 5% з зарплати, а для ФОП І, ІІ та ІV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць – Мінфін

Доходи фізичних осіб, зокрема зарплати, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.

Слідчі і прокурори зможуть обмежувати роботу бізнесу, якщо вважатимуть, що бізнес може перешкодити розслідуванню

До бізнесу будуть застосовувати обмеження діяльності, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування заходів кримінально-правового характеру чи перешкоджання кримінальному провадженню.

90% суддів Київського апеляційного суду можуть звільнитися у відставку

В день в суді може бути призначено понад 600 судових засідань.

Кандидатів на директора БЕБ попросять вказати, чи є у них недоброчесні родичі

Конкурсна комісія попросить претендентів на директора Бюро економічної безпеки оцінити доброчесність членів родини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду