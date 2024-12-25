Китай продовжить антидемпінгове розслідування щодо коньяку з ЄС на три місяці

Антидемпінгове розслідування китайським урядом щодо європейського коньяку продовжено до квітня 2025 року.

Фото: Reuters

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про продовження антидемпінгового розслідування щодо коньяку з Європейського Союзу на три місяці. Розслідування, яке було розпочате 5 січня, мало завершитися цього року, але тепер його термін продовжено до 5 квітня через складність процедур. Про це повідомляє Reuters.

Раніше китайське міністерство повідомляло, що за особливих обставин термін розслідування може бути подовжений на шість місяців. За попередніми результатами, демпінг європейського коньяку, зокрема французьких брендів, таких як Hennessy та Remy Martin, може завдати шкоди китайському ринку. У жовтні були введені тимчасові заходи, які ускладнили імпорт коньяку з ЄС.

Багато аналітиків вважають, що ці дії є відповіддю Китаю на підтримку Францією тарифів ЄС на китайські електромобілі. Президент Франції Еммануель Макрон назвав китайські заходи «відплатними».

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