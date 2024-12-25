Практика судів
  1. У світі

Китай продовжить антидемпінгове розслідування щодо коньяку з ЄС на три місяці

21:22, 25 грудня 2024
Антидемпінгове розслідування китайським урядом щодо європейського коньяку продовжено до квітня 2025 року.
Китай продовжить антидемпінгове розслідування щодо коньяку з ЄС на три місяці
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про продовження антидемпінгового розслідування щодо коньяку з Європейського Союзу на три місяці. Розслідування, яке було розпочате 5 січня, мало завершитися цього року, але тепер його термін продовжено до 5 квітня через складність процедур. Про це повідомляє Reuters.

Раніше китайське міністерство повідомляло, що за особливих обставин термін розслідування може бути подовжений на шість місяців. За попередніми результатами, демпінг європейського коньяку, зокрема французьких брендів, таких як Hennessy та Remy Martin, може завдати шкоди китайському ринку. У жовтні були введені тимчасові заходи, які ускладнили імпорт коньяку з ЄС.

Багато аналітиків вважають, що ці дії є відповіддю Китаю на підтримку Францією тарифів ЄС на китайські електромобілі. Президент Франції Еммануель Макрон назвав китайські заходи «відплатними».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Южненський на Південнівський, Калінінський на Калинівський, Краснолуцький на Хрустальний – які суди в Україні будуть перейменовані

В Україні перейменують низку місцевих судів в рамках декомунізації – як вони будуть називатися.

До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект

Єдиний державний реєстр ветеранів війни буде включати дані про права на нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та роботу осіб.

У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат

Секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, а секретарем судової палати з розгляду цивільних справ – Вікторію Шебуєву.

Громадяни платитимуть військовий збір 5% з зарплати, а для ФОП І, ІІ та ІV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць – Мінфін

Доходи фізичних осіб, зокрема зарплати, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду