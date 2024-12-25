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Китай продлит антидемпинговое расследование в отношении коньяка из ЕС на три месяца

21:22, 25 декабря 2024
Антидемпинговое расследование китайским правительством в отношении европейского коньяка продлено до апреля 2025 года.
Китай продлит антидемпинговое расследование в отношении коньяка из ЕС на три месяца
Фото: Reuters
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Министерство торговли Китая объявило о продлении антидемпингового расследования в отношении коньяка из Европейского Союза на три месяца. Расследование, которое было начато 5 января, должно было завершиться в этом году, но теперь его срок продлен до 5 апреля из-за сложности процедур. Об этом сообщает Reuters.

Ранее китайское министерство сообщало, что при особых обстоятельствах срок расследования может быть продлен на шесть месяцев. По предварительным результатам, демпинг европейского коньяка, в частности французских брендов, таких как Hennessy и Remy Martin, может нанести ущерб китайскому рынку. В октябре были введены временные меры, которые усложнили импорт коньяка из ЕС.

Многие аналитики считают, что эти действия являются ответом Китая на поддержку Францией тарифов ЕС на китайские электромобили. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал китайские меры «ответными».

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ЕС Китай

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