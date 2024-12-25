Харьков, Днепр, Ивано-Франковск без тепла из-за ракетной атаки РФ

Почти 3 тысячи домов без тепла после обстрела украинской энергосистемы.

В результате ракетной атаки Российской Федерации в Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях зафиксированы перебои с теплоснабжением. Вице-премьер-министр Украины по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что из-за обстрелов более 500 тысяч абонентов на Харьковщине остались без тепла, в том числе 2677 домов.

Также без отопления остались 55 домов в Днепре и 100 - в Зеленодольске. В Ивано-Франковской области без тепла - 81 жилой дом. Кулеба добавил, что специалисты работают над скорейшим восстановлением теплоснабжения.

Он также сообщил, что в результате атаки в Днепре погиб сотрудник теплоэлектростанции. В целом оккупанты выпустили более 70 ракет и 100 ударных дронов типа «Шахед». Под обстрелы попали несколько областей, в том числе Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Ивано-Франковская.

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