Украинцы за ноябрь получили в два раза больше кэшбека, чем в октябре

За ноябрь украинцы получили от государства 232 млн. грн кэшбека.

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Министерство экономики Украины сообщило, что выплата Национального кэшбека за ноябрь составляет 232 млн гривен. В общей сложности к программе подключилось почти 2 млн граждан.

В ноябре граждане накопили вдвое больше, чем в октябре. Выросла средняя выплата — с 97 до 116 гривен на человека.

«Количество украинцев, получивших кэшбек, выросло на 800 тыс. по сравнению с октябрем», - сообщили в ведомстве.

Участники программы:

- люди до 45 лет (60%);

- люди среднего возраста (24%);

- люди постарше 60+ (16%).

Выплата за декабрь и январь состоится в феврале 2025 года.

Кешбек за декабрь и январь прийдет в конце февраля.

Ранее сообщалсь, что Нацкешбек теперь можно получить в Укрпочте.

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