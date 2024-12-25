Украинцы за ноябрь получили в два раза больше кэшбека, чем в октябре

Министерство экономики Украины сообщило, что выплата Национального кэшбека за ноябрь составляет 232 млн гривен. В общей сложности к программе подключилось почти 2 млн граждан.
В ноябре граждане накопили вдвое больше, чем в октябре. Выросла средняя выплата — с 97 до 116 гривен на человека.
«Количество украинцев, получивших кэшбек, выросло на 800 тыс. по сравнению с октябрем», - сообщили в ведомстве.
Участники программы:
- люди до 45 лет (60%);
- люди среднего возраста (24%);
- люди постарше 60+ (16%).
Выплата за декабрь и январь состоится в феврале 2025 года.
Кешбек за декабрь и январь прийдет в конце февраля.
Ранее сообщалсь, что Нацкешбек теперь можно получить в Укрпочте.
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