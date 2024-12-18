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Нацкешбек теперь можно получить в Укрпочте – как воспользоваться услугой

19:37, 18 декабря 2024
Укрпочта будет возвращать 10% стоимости товаров — компания присоединились к программе Национальный кэшбек.
Нацкешбек теперь можно получить в Укрпочте – как воспользоваться услугой
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Укрпочта присоединилась к государственной программе поддержки граждан «Национальный кэшбек». Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

В ведомстве отмечают, что кроме предоставления почтовых услуг компания одновременно является торговой площадкой, где украинцы могут покупать товары местного производства и получать 10% кэшбека от государства.

«Присоединение Укрпочты к «Национальному кэшбеку» — возможность для сотен тысяч украинцев, живущих в сельской местности или на прифронтовых территориях, получить доступ к государственной поддержке. Более полутора миллионов безналичных оплат ежемесячно осуществляют украинцы в отделениях Укрпочты, поэтому мы рады, что теперь люди смогут не только экономить 10% на покупке товаров украинского производства, но и тратить сэкономленные средства на оплату коммунальных услуг и другие неотложные нужды. Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, вне зависимости от места жительства, чувствовал поддержку государства», — отметила заместитель Министра экономики Надежда Бигун.

Як це працює?

Відтепер клієнти Укрпошти, які долучилися до програми «Національний кешбек», можуть:

Отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях Укрпошти. Це стосується понад 350 найменувань товарів, серед яких художні поштові марки воєнного часу, продукти харчування, побутова хімія та інші товари. За кожну покупку нараховуватиметься 10% кешбеку від держави на картку Національний кешбек.

Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби Збройних Сил України.

«Приєднавшись до програми «Національний кешбек», ми даємо нашим клієнтам можливість робити більше: підтримувати українських виробників, заощаджувати кошти на поштових товарах, допомагати ЗСУ та долучатися до соціальних ініціатив. І все це — під час звичайного візиту до відділення. Укрпошта стала універсальним майданчиком, де можна отримати національний кешбек при купівлі поштових товарів, витратити його на поштові послуги та оплату комунальних», — зазначив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

Подати заявку через мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми наразі долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (лише приєднання до програми, без випуску картки для виплат «Національний кешбек»), Кліринговий Дім, Райф.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток у магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку «Національний кешбек», куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат «Національний кешбек» будь-якого банку-партнера.

Перевіряти нарахування кешбеку можна в застосунку Дія. Для отримання виплати кешбеку на картку необхідно активувати картку Національний кешбек у Дії.

Ранее сообщалось, что в ноябре украинцы накопили вдвое больше кэшбека, чем в октябре.

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