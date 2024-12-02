В ноябре украинцы накопили вдвое больше кэшбека, чем в октябре

К программе «Национальный кэшбек» присоединились уже более 4 миллионов граждан.

Фото: facebook.com/diia.gov.ua

В ноябре в рамках программы «Национальный кэшбек» украинцы накопили более 250 млн грн, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. К программе присоединились уже более 4 миллионов граждан, передает Министерство экономики Украины.

«Количество участников программы и сумма начисленного кэшбека продолжают стабильно расти. Программа создает комплексный эффект: граждане получают финансовую поддержку в виде 10% кэшбека, государство получает налоги на Вооруженные силы, у местных производителей есть заказы и создаются рабочие места», — отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря, за декабрь - в феврале 2025 года. Средства Национального кэшбека облагаться налогом не будут.

Чтобы вовремя получить выплату кэшбека, необходимо активировать карту для выплат в приложении Дія. Для этого нужно перейти в раздел Сервисы, выбрать Национальный кэшбек и выбрать имеющуюся карту для выплат национального кэшбека. Если карты еще нет, Дія предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», более 1 млн украинцев за октябрьские покупки получили 119,2 млн гривен кэшбэка. Это втрое больше, чем было накоплено за сентябрь.

Также стало известно, что чаще всего покупают украинцы по «Национальному кэшбэку».

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