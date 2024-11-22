Більше 1 млн українців за жовтневі покупки отримали 119,2 млн гривень кешбеку

Протягом 21-22 листопада громадяни отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні.

Джерело фото: Fintech Insider

21-22 листопада українці отримали на свої рахунки кешбек за жовтневі покупки вітчизняних товарів. Загальна сума виплати склала 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн громадян. Це стало можливим завдяки програмі, що стимулює купівлю українських товарів.

У порівнянні з попереднім місяцем, кількість учасників програми зросла майже вдвічі, а середня виплата на людину збільшилася з 57 до 97 грн. Найактивнішими учасниками програми стали молоді люди до 45 років, які становлять 66% від загальної кількості користувачів. Найпопулярнішими товарами серед покупців стали хліб, молочні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої, м'ясо та косметика.

Перша віцепрем'єр-міністрка України Юлія Свириденко відзначила, що зростання обсягу кешбеку та збільшення кількості учасників програми сприяють зміцненню економіки та підтримують громадян у складні часи. Кошти за програмою надійшли на спеціальні картки, які можна використовувати для оплати комунальних послуг, медичних, транспортних витрат або підтримки ЗСУ.

Для отримання кешбеку необхідно активувати картку в додатку «Дія». Виплати за листопад будуть здійснені в кінці грудня, а за грудень — у лютому 2025 року.

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