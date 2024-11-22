Канцлер Німеччини Олаф Шольц балотуватиметься на повторний термін

Пісторіус зняв свою кандидатуру на канцлера, підтримавши Шольца.

Фото: apostrophe.ua

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висунула чинного канцлера Олафа Шольца як кандидата на посаду глави уряду на наступних федеральних виборах. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення було ухвалене після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що не балотуватиметься на посаду канцлера.

«Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом», – заявив голова партії Ларс Клінгбайль.

Пісторіус також підтвердив, що активно підтримуватиме Шольца під час кампанії, підкресливши важливість єдності в партії. Він назвав дискусії щодо кандидатури канцлера шкідливими для СДПН і наголосив, що Шольц є видатним лідером, який уособлює «розум і розсудливість» в складному сучасному світі.

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