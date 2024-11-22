Хто не зможе усиновити дитину в Україні – Рада підтримала нову ініціативу

Особи, які мають адмінправопорушення за насильство, не матимуть право усиновити дитину.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 10298 щодо визначення кола осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Депутати пропонують встановити, що особи, які мають адмінправопорушення за насильство, не матимуть право усиновити дитину.

Як пояснила заступниця голови парламентської фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук, законопроєкт розширили двома пунктами.

Відтак, не матимуть права усиновити дитину особи, які:

притягнуті до відповідальності за колабораційну діяльність і ті, що підривають національну безпеку України;

притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

На сьогодні не може бути усиновлювачем особа, що вчинила домашнє насильство та була притягнута до кримінальної відповідальності. Але, наголосила Євгенія Кравчук, більшість випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі кваліфікуються як адміністративні правопорушення.

«Держава не має права ризикувати життям та здоров’ям дитини, передаючи її на виховання кривднику. Тому додаємо також цей пункт: маєш адмінправопорушення за насильство – не маєш право усиновити дитину», – зауважила вона.

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