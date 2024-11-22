Кто не сможет усыновить ребенка в Украине – Рада поддержала новую инициативу

Лица, имеющие админправонарушения за насилие, не будут вправе усыновить ребенка.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10298 по определению круга лиц, которые не могут быть усыновителями. Депутаты предлагают установить, что лица, имеющие админправонарушения за насилие, не будут вправе усыновить ребенка.

Как пояснила заместитель председателя парламентской фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук, законопроект расширили двумя пунктами.

Следовательно, не будут иметь права усыновить ребенка лица, которые:

привлечены к ответственности за коллаборационную деятельность и те, которые подрывают национальную безопасность Украины;

привлечены к административной ответственности за домашнее и насилие по признаку пола.

На сегодняшний день не может быть усыновителем лицо, совершившее домашнее насилие и привлеченное к уголовной ответственности. Однако, отметила Евгения Кравчук, большинство случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола квалифицируются как административные правонарушения.

«Государство не имеет права рисковать жизнью и здоровьем ребенка, передавая его на воспитание обидчику. Поэтому добавляем этот пункт: имеешь админправонарушение за насилие – не имеешь право усыновить ребенка», – отметила она.

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