Канцлер Германии Олаф Шольц будет баллотироваться на повторный срок

Писториус снял свою кандидатуру на канцлера, поддержав Шольца.

Фото: apostrophe.ua

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула действующего канцлера Олафа Шольца в качестве кандидата на пост главы правительства на следующих федеральных выборах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение было принято после того, как министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что не будет баллотироваться на пост канцлера.

«Мы хотим идти на следующую избирательную кампанию с Олафом Шольцом», - заявил председатель партии Ларс Клингбайль.

Писториус также подтвердил, что будет активно поддерживать Шольца во время кампании, подчеркнув важность единства в партии. Он назвал дискуссии по кандидатуре канцлера вредными для СДПГ и подчеркнул, что Шольц является выдающимся лидером, который олицетворяет «ум и благоразумие» в сложном современном мире.

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