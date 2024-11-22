Более 1 млн украинцев за октябрьские покупки получили 119,2 млн гривен кэшбэка

В течение 21-22 ноября граждане получили на счета кэшбек, накопленный в октябре.

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21-22 ноября украинцы получили на свои счета кэшбек за октябрьские покупки отечественных товаров. Общая сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн граждан. Это стало возможным благодаря программе, стимулирующей покупку украинских товаров.

По сравнению с предыдущим месяцем, количество участников программы выросло почти вдвое, а средняя выплата на человека увеличилась с 57 до 97 грн. Самыми активными участниками программы стали молодые люди до 45 лет, которые составляют 66% от общего количества пользователей. Самыми популярными товарами среди покупателей стали хлеб, молочные продукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, мясо и косметика.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что рост объема кэшбека и увеличение количества участников программы способствуют укреплению экономики и поддерживают граждан в сложные времена. Средства по программе поступили на специальные карты, которые можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских, транспортных расходов или поддержки ВСУ.

Для получения кэшбэка необходимо активировать карту в приложении «Дія». Выплаты за ноябрь будут осуществлены в конце декабря, а за декабрь - в феврале 2025 года.

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