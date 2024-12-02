Верховной Раде рекомендовали одобрить законопроект Кабмина о принудительном лишении права пользования землей для строительства военных построек

Комитет рекомендовал принять законопроект правительства, которым предлагается принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности на строительство и содержание военных сооружений.

Фото: Командование сил поддержки ВСУ

На своем заседании Комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект Кабмина 12130 о принудительном временном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Закон о правовом режиме военного положения дополняется новыми полномочиями военного командования принудительно временно лишать права пользования земельными участками собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений для нужд государства и выдавать об этом соответствующие документы.

Согласно предлагаемым изменениям, военное командование определяет местоположение, конфигурацию и размеры участков, необходимых для размещения таких сооружений.

Эти сведения передаются военным командованием областным, Киевской городской, районным военным администрациям (государственным администрациям), военным администрациям населенных пунктов, выясняющим кадастровые номера земельных участков, на которых запланировано строительство таких сооружений, их площадь, сведения об их владельцах и землепользователях.

В случае, когда площадь участка, необходимого для размещения сооружений составляет более 75% площади земельного участка, применяется принудительное временное лишение права пользования всем земельным участком. В случае, когда такая площадь составляет менее 75% площади земельного участка, применяется принудительное временное лишение права пользования частью такого участка.

В случае отсутствия лица, у которого отчуждается, изымается имущество, собственника или землепользователя земельного участка (его части), или их представителей при составлении акта, такой акт составляется без их участия. В таком случае эти лица имеют право на ознакомление с актом и получение его копии, а также копий заключения о стоимости имущества или кадастрового плана.

Проект направлен в Раду за подписью министра обороны Рустема Умерова.

В пояснительной записке указано, что во время согласительного совещания представитель Минагрополитики отметил, что законопроект не поддерживается в связи с тем, что не содержит норм в соответствии с которыми владельцам земельных участков частной формы собственности, на которых построено (запланировано строительство) военные сооружения и обустроен оборонительные рубежи, будет предоставляться компенсация за их использование для указанных нужд.

Минагрополитики предоставило предложения, суть которых предусматривает дополнение проекта нормами об обязанности уплачивать ежегодно владельцам земельных участков или землепользователям возмещение ущерба в размере 12% нормативно-денежной оценки единицы площади пашни (по соответствующей области) пропорционально площади земельных участков за счет средств Государственного бюджета.

Впрочем, Минфином не поддержаны указанные предложения, ведь средства на эти цели не предусмотрены в бюджете.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны издало приказ 685, зарегистрированный в Минюсте 15 ноября 2024 г. под №1715/43060 об утверждении Порядка согласования решений военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного положения.

В соответствии с приказом Главное управление земель обороны и фондов определено уполномоченным органом военного управления, согласовывающим решение военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества.

Также напомним, что Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335, по которому МВД и Нацполиция смогут строить свои учреждения на землях природных заповедников и лесов.

Автор: Наталя Мамченко

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