Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

Фото: Командування сил підтримки ЗСУ

На своєму засіданні Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував прийняти в першому читанні законопроект Кабміну 12130 про примусове тимчасове позбавлення права користування земельними ділянками власників і землекористувачів для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Так, закон про правовий режим воєнного стану доповнюється новими повноваженнями військового командування примусово тимчасово позбавляти права користування земельними ділянками власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб держави та видавати про це відповідні документи.

Згідно пропонованих змін військове командування визначає місце розташування, конфігурацію та розміри ділянок, необхідних для розміщення таких споруд.

Ці відомості передаються військовим командуванням обласним, Київській міській, районним військовим адміністраціям (державним адміністраціям), військовим адміністраціям населених пунктів, які з’ясовують кадастрові номери земельних ділянок, на яких заплановано будівництво таких споруд, їх площу, відомості про їх власників та землекористувачів.

У разі коли площа ділянки, необхідної для розміщення споруд, становить понад 75% площі земельної ділянки, застосовується примусове тимчасове позбавлення права користування всією земельною ділянкою. У разі коли така площа становить менше 75% площі земельної ділянки, застосовується примусове тимчасове позбавлення права користування частиною такої ділянки.

У разі відсутності особи, у якої відчужується, вилучається майно, чи власника або землекористувача земельної ділянки (її частини), чи їх представників під час складання акта, такий акт складається без їх участі. У такому разі зазначені особи мають право на ознайомлення з актом та отримання його копії, а також копій висновку про вартість майна або кадастрового плану.

Проект направлений до Ради за підписом міністра оборони Рустема Умєрова.

В пояснювальній записці зазначено, що під час узгоджувальної наради представник Мінагрополітики зазначив, що законопроект не підтримується у зв’язку із тим, що не містить норм відповідно до яких власникам земельних ділянок приватної форми власності, на яких побудовано (заплановано будівництво) військові споруди та облаштовано оборонні рубежі, надаватиметься компенсація за їх використання для зазначених потреб.

Мінагрополітики надало пропозиції, суть яких передбачає доповнення проекту нормами щодо обов'язку сплачувати щорічно власникам земельних ділянок або землекористувачам відшкодування збитків у розмірі 12% нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі (по відповідній області) пропорційно площі земельних ділянок за рахунок коштів Державного бюджету.

Втім, Мінфіном не підтримані вказані пропозиції, адже кошти на зазначені цілі не передбачені у бюджеті.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони видало наказ 685, який зареєстровано у Мінюсті 15 листопада 2024 р. за №1715/43060 про затвердження Порядку погодження рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

Відповідно до наказу Головне управління земель оборони та фондів визначено уповноваженим органом військового управління, який погоджує рішення військового командування про примусове відчуження або вилучення майна.

Також нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335, за яким МВС та Нацполіція зможуть будувати свої установи на землях природних заповідників і лісів.

Автор: Наталя Мамченко

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