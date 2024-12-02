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Підпали будівлі Укрпошти та електропідстанції – на диверсіях викрили дві групи осіб

20:45, 2 грудня 2024
На Вінниччині та на Кіровоградщині викрили дві групи осіб, які займалися підпалами.
Підпали будівлі Укрпошти та електропідстанції – на диверсіях викрили дві групи осіб
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Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам за фактом диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

На Вінниччині троє юнаків з Могилів-Подільського району вночі на «замовлення» підпалили будівлю Укрпошти.

Один із підозрюваних через Telegram-спільноту з оголошеннями знайшов пропозицію на здійснення підпалу приміщень військових або правоохоронних структур, відділень зв’язку тощо. За виконання завдання обіцяли 3000 доларів США. Надалі він сам обрав об’єкт для вчинення диверсії та залучив двох товаришів. Диверсійні дії фіксувалися на відео для звітності перед «замовником».

Пожежу ліквідували, люди не постраждали.

У межах слідства встановлюються всі обставини злочину, у тому числі причетність до організації диверсії спецслужб РФ.

Крім того, на Кіровоградщині викрито двох жителів міста Знам’янка, які за гроші погодилися підпалити одну з електропідстанцій. Цю пропозицію жінка отримала у мережі Telegram від представника РФ і залучила свого співмешканця – колишнього працівника Укрзалізниці.

«Замовник» поповнив криптогаманець підозрюваної на суму, еквівалентну 500 доларів США. У подальшому надав інструкції щодо оренди конспіративної квартири в Олександрії та придбанні легкозаймистої суміші. Вчинення підпалу об’єкту вони зафільмували на мобільний телефон.

Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, ще один – під цілодобовим домашнім арештом.

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ОГП прокуратура

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