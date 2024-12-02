Поджоги здания Укрпочты и электроподстанции – на диверсиях разоблачили две группы лиц

В Винницкой и Кировоградской областях разоблачили две группы лиц, которые занимались поджогами.

Правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам по факту диверсии, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В Винницкой области трое юношей из Могилев-Подольского района ночью по «заказу» подожгли здание Укрпочты.

Один из подозреваемых через Telegram-сообщество с объявлениями нашел предложение на осуществление поджога помещений военных или правоохранительных структур, отделений связи и т.п. За выполнение задания обещали 3000 долларов США. В дальнейшем он сам выбрал объект для диверсии и привлек двух товарищей. Диверсионные действия фиксировались на видео для отчетности перед заказчиком.

Пожар был ликвидирован, люди не пострадали.

В рамках следствия инсталлируются все происшествия преступления, в том числе причастность к организации диверсии спецслужб РФ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачены двое жителей города Знаменка, которые за деньги согласились поджечь одну из электроподстанций. Это предложение женщина получила в сети Telegram от представителя РФ и привлекла своего сожителя – бывшего работника Укрзализныци.

«Заказчик» пополнил криптокошелек подозреваемой на сумму, эквивалентную 500 долларов США. В дальнейшем предоставил инструкции по аренде конспиративной квартиры в Александрии и приобретении легковоспламеняющейся смеси. Совершение поджога объекта они сняли на мобильный телефон.

Сейчас четверо подозреваемых находятся под стражей, еще один – под круглосуточным домашним арестом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.