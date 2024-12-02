Зеленский на пресс-конференции с Шольцем заявил, что Россия должна пойти «на три буквы», видео

Президент подчеркнул, что Россия должна осознать преступления, совершаемые в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. На брифинге Глава государств сообщил, что обсуждали, в том числе, и гарантии безопасности для Украины.

Также на брифинге Президент «недипломатической лексикой» объяснил, что Россия должна пойти «на три буквы».

«Во что и в кого мы верим, а кому никогда уже не поверим. Пусть эти детали наверняка останутся между нами. Я думаю, в целом да, об этом вопросе было... На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы. Желательно, чтобы она просто поняла, что делает то, что она делает – убивает нас. А мы защищаемся и сражаемся с врагом. И пока наши планы неизменны, ведь мы очень хотим быть сильнее для того, чтобы в этом году, 25-м году, закончилась война. Извините за недипломатическую лексику», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.