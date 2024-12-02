В администрации Джо Байдена разочарованы решением не мобилизовать 18-летних украинцев – The Washington Post

У Байдена надеялись, что украинские власти мобилизуют ребят от 18 до 25 лет, и «разочарованы» отсутствием этого решения.

В администрации пока действующего президента США Джо Байдена выразили разочарование тем, что украинские власти не изменили законодательство, чтобы мобилизовать мужчин от 18 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

Также, как отмечает издание, хотя администрация Байдена «ведет борьбу, чтобы предоставить Украине дополнительные вооружения на миллиарды долларов», но есть «беспокойство внутри страны по поводу возможного размывания запасов в США».

«Некоторые в администрации Байдена считают, что что бы ни делал Вашингтон, украинская армия может остаться побежденной без гораздо большего количества солдат. И даже когда они ускоряют поставки оружия, растет разочарование лидерами Украины, сопротивляющимися призывам США снизить возраст призыва в стране с 25 до 18 лет» - отмечается в материале.

Так, представители администрации пока действующего президента США Байдена говорят, что их толчок к вооружению – который сопровождается решением президента дать разрешение на ракетные удары вглубь российской территории и развертыванием противопехотных мин, давно критиковавшихся правозащитными группами - может дать Киеву немного передохнуть. Но они призывают украинских лидеров использовать момент, чтобы расширить свою армию на более 160 тысяч новобранцев.

«Мы, безусловно, собираемся продолжать присылать Украине оружие и технику. Мы знаем, что это жизненно важно. Мы также готовы наращивать наш обучающий потенциал, если они сделают соответствующие шаги для пополнения своих рядов», добавил он.

Как отмечает WP со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена, «хотя огневая мощь Украины уменьшилась из-за замедления военной помощи США до того, как Конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование на сумму 61 ​​миллиард долларов, сейчас это меньшая проблема».

«Возможно, разрыв в боеприпасах между Украиной и Россией не полностью ликвидирован, но он стал намного лучше. Но со стороны человеческой силы это только вопросы математики и физики», - сказал этот чиновник, выступая, как и другие, на условиях анонимности, чтобы откровенно поговорить о деликатных оценках США по стратегии администрации Байдена.

«Я не пытаюсь ни в чем обвинить Украину. Для них это очень сложный вопрос», – сказал чиновник. «Но они просто не мобилизуют и не учат достаточно солдат, чтобы компенсировать потери на поле боя», – добавил он.

Одновременно чиновники выражают «особую обеспокоенность», что «гонка за использование остатка дополнительной помощи в размере 61 миллиарда долларов потенциально может напрячь армию США». «Особую обеспокоенность вызывает количество ракет-перехватчиков ПВО и некоторых типов артиллерийских снарядов, которые направляются в Украину. И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери снизят готовность американских войск к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии», отмечает издание со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

Как пишет издание, несмотря на подписание закона о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет и упразднение ряда исключений законом об усилении мобилизации, по мнению администрации Байдена, «прогресс в увеличении пополнения человеческих ресурсов был медленным, на разочарование администрации Байдена».

«Сегодня самым решающим фактором на поле боя является желание украинских военных воевать за стабилизацию линии фронта», - сказал чиновник.

Напомним, ранее о требовании администрации Байдена быстро снизить мобилизационный возраст писало Associated Press.

Также напомним, ранее о необходимости призывать мужчин старше 25 лет рассказывал народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский и активист Тарас Чмут. Так, по его мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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