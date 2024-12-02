Раде рекомендовали принять законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами

Документ предлагает ведение реестра сделок с условными обязательствами и ежемесячное обнародование информации из этого реестра, а также соответствующее расширение определений терминов «долговое обязательство» и «государственный долг».

В понедельник, 2 декабря, Комитет по бюджету Верховной Рады на своем заседании рассмотрел правительственный законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно осуществления сделок с условными обязательствами и по итогам такого рассмотрения принял решение, в частности: рекомендовать парламенту указанный законопроект включить в повестку дня сессии, определить безотлагательной и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом.

Этим законопроектом прежде всего предлагается:

предоставление права Председателю Долгового агентства (Министра финансов – до начала функционирования этого Агентства) осуществлять сделки с условными обязательствами путем заключения кредитных договоров в рамках соглашений с ЕС, иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями по кредитам, возврат которых будет осуществляться счет доходов, полученных от замороженных активов РФ, согласно механизму кредитного сотрудничества с Украиной, определенному Регламентом (ЕС) 2024/2773 Европарламента и Совета ЕС от 24.10.2024;

возможность предусмотрения ограниченного права кредиторов требовать от государства возвращения соответствующих кредитов за счет средств государственного бюджета, в частности в случае осуществления возмещения (компенсации) в государственный бюджет вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также возникновение у государства соответствующих долговых обязательств в случае наступление обстоятельств согласно условиям таких сделок, при которых кредиторы могут реализовать указанное ограниченное право;

ведение реестра сделок с условными обязательствами и ежемесячное обнародование информации из этого реестра, а также соответствующее расширение определений терминов «долговое обязательство» и «государственный долг».

Принятие законопроекта необходимо для установления на законодательном уровне права на привлечение в государственный бюджет кредитов (для финансового обеспечения приоритетных расходов бюджета), обслуживание и погашение которых будет производиться за счет будущих поступлений от замороженных российских активов и определения условий привлечения таких кредитов. Речь идет о кредитах по инициативе G7 «Чрезвычайные кредиты для ускорения поступлений в бюджет Украины» на общую сумму около 50 млрд дол. США.

Напомним, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Также мы писали, что Кабмин в лице Министерства финансов Украины 22 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами.

Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе относительно отказа от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Как указывает Минфин, существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств Украины по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд).

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