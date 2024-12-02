Раді рекомендували прийняти законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями

Документом пропонується ведення реєстру правочинів з умовними зобов’язаннями та щомісячне оприлюднення інформації з цього реєстру, а також відповідне розширення визначень термінів «боргове зобов’язання» та «державний борг».

У понеділок, 2 грудня, Комітет з питань бюджету Верховної Ради на своєму засіданні розглянув урядовий законопроект 12232 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями та за підсумками такого розгляду ухвалив рішення, зокрема: рекомендувати парламенту зазначений законопроект включити до порядку денного сесії, визначити невідкладним та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому.

Цим законопроектом передусім пропонується:

надання права Голові Боргового агентства (Міністру фінансів – до початку функціонування цього Агентства) здійснювати правочини з умовними зобов’язаннями шляхом укладення кредитних договорів в рамках угод з ЄС, іноземними державами, іноземними фінансовими установами та міжнародними фінансовими організаціями щодо кредитів, повернення яких буде здійснюватися за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ, відповідно до механізму кредитної співпраці з Україною, визначеного Регламентом (ЄС) 2024/2773 Європарламенту і Ради ЄС від 24.10.2024;

можливість передбачення обмеженого права кредиторів вимагати від держави повернення відповідних кредитів за рахунок коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування (компенсації) до державного бюджету шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також виникнення у держави відповідних боргових зобов’язань у разі настання обставин згідно з умовами таких правочинів, за яких кредитори можуть реалізувати зазначене обмежене право;

ведення реєстру правочинів з умовними зобов’язаннями та щомісячне оприлюднення інформації з цього реєстру, а також відповідне розширення визначень термінів «боргове зобов’язання» та «державний борг».

Прийняття законопроекту необхідно для встановлення на законодавчому рівні права на залучення до державного бюджету кредитів (для фінансового забезпечення пріоритетних видатків бюджету), обслуговування та погашення яких буде здійснюватися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених російських активів, та визначення умов залучення таких кредитів. Йдеться про кредити за ініціативою G7 «Надзвичайні кредити для прискорення надходжень до бюджету України» на загальну суму близько 50 млрд дол. США.

Нагадаємо, Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

Також ми писали, Кабмін в особі Міністерства фінансів України 22 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12232 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями.

Проект стосується можливості залучення кредитів у 50 млрд доларів США від країн G7 для підтримки нагальних потреб України. Проект передбачає, що Мінфін відіграватиме роль Боргового агентства України. Під час здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями голова Боргового агентства України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань.

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