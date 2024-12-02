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У Маленького принца на Пейзажной аллее появился протез, фото

22:54, 2 декабря 2024
Теперь у скульптуры есть новая особенность – протез правой руки, которую до этого отломили вандалы.
У Маленького принца на Пейзажной аллее появился протез, фото
Источник фото: Константин Скритуцкий
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\Отреставрированную скульптуру Маленького принца вернули на Пейзажную аллею. Об этом сообщил автор скульптуры Константин Скритуцкий.

Скульптуру забрали на реставрацию в марте 2024-го, до этого она стояла со сломанной правой рукой.

Теперь вместо оторванной руки Маленький принц имеет протез. Фигуру восстановили в рамках культурно-социального проекта «Держи мою руку».

«Появление скульптуры Маленького Принца с протезированной рукой в ​​публичном пространстве в центре Киева — это наши художественные слова о понимании, о разрушении барьеров между нами и теми, кого общество порой несправедливо маркирует как других», — говорится в сообщении.

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