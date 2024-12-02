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В Хмельницкой области ТЦК отказал в отсрочке многодетному отцу — дело рассматривал суд

20:55, 2 декабря 2024
Мужчина счел решение ТЦК незаконным и хотел его отменить.
В Хмельницкой области ТЦК отказал в отсрочке многодетному отцу — дело рассматривал суд
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В Хмельницкой области суд удовлетворил иск многодетного отца, которому территориальный центр комплектования отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации. Решение по делу №560/12206/24 обнародовал Хмельницкий окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился отец троих детей из Хмельницкой области и рассказал, что летом 2024 года в районном ТЦК ему отказали в получении отсрочки от мобилизации. Он считает решение ТЦК незаконным и хотел его отменить.

У жителя Хмельницкой области двое несовершеннолетних детей от первого брака и один ребенок во втором браке. Представитель ТЦК подал в суд отзыв на исковое заявление, в котором указал, что военнообязанный не предоставил доказательств, что он содержит детей от первого брака.

Суд установил, что у истца нет задолженности по уплате алиментов, а также подчеркнул, что «ребенок принадлежит к семье своих родителей и тогда, когда совместно с ними не проживает».

Судья частично удовлетворил иск жителя Хмельницкой области, признав противоправным и отменив отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление и принять решение. На решение суда можно подать апелляцию.

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