На центральной площади Львова установят 16-метровую елку – когда ее засветят

В канун Дня святого Николая елку засветят.

Источник фото: Львовский городской совет

Во Львове на центральной площади города елку засветят в канун Дня святого Николая 5 декабря в сопровождении колядок. 16-метровую елку подарит городу семья из села Бирки Яворивского района – дереву примерно 20 лет.

Как указывают во Львовском городском совете, семья четыре года думала о том, чтобы елку срезать, и приняла решение подарить ее Львову на рождественские праздники.

Дерево иллюминацией уберут специалисты ЛКП «Львовсвет» и в канун Дня святого Николая елку засветят.

«Традиционно центральную городскую елку планируем засвечивать 5 декабря в 18:00. С нами будет муниципальный хор «Гомон», будем вместе колядовать. Само открытие будет камерным.

Елка будет украшена только иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году, а на верхушку наденут противотанковый «еж», который два года назад изготовили работники ЛКП «Львовэлектротранс». Такую концепцию мы согласовали в начале войны, поэтому сохраняем и в этом», – отметил руководитель управления культуры Львова Алексей Тарабан.

Также в горсовете добавили, что на городскую елку из бюджета не выделяют никаких средств, а подсветка дерева в течение праздников является достаточно экономной.

Источник фото: Львовский городской совет

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