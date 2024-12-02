В Украине стартовал ежегодный запрет на отлов раков

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет более 3 тысяч гривен.

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С целью сохранения и охраны раков в период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки, с 1 декабря на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается запрет на лов этих речных жителей. За вылов раков в этот период предусмотрено наказание от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Об этом сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.

В то же время в ГАРХ обратили внимание рыбаков, что на реке Дунай и придунайских озерах запрет начнется 5 декабря, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах – с 15 декабря.

Также там отмечают, что по научным данным на Закарпатье доминирующие группировки речных раков сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на отлов которого действует в течение всего года.

В водоемах Украины встречаются три вида раков: длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Однако последние двое занесены в Красную книгу Украины и их отлов на территории нашего государства строго запрещен в течение всего года.

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