В Патрульной полиции Киева напомнили водителям правила буксировки

Какие правила буксировки других участников дорожного движения.

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Водителям транспортных средств решили напомнить правила буксировки других участников дорожного движения. Так, в Патрульной полиции Киева напоминают, что перед буксировкой водители механических транспортных средств должны согласовать порядок подачи сигналов, в частности для остановки транспортных средств.

«Буксирование должно выполняться механическим транспортным средством без прицепа и с технически исправными сцепными устройствами как у буксированного транспортного средства, так и у транспортного средства, что буксирует», - отмечают там.

Буксировка механического транспортного средства на жестком или гибком сцеплении должно осуществляться только при условии, что за рулем буксированного транспортного средства находится водитель (кроме случаев, когда конструкция жесткого сцепления обеспечивает буксированному транспортному средству повторение траектории движения транспортного средства, что буксирует, независимо от величины поворотов).

В то же время буксировка немеханического транспортного средства должна производиться только на жестком сцеплении при условии, что его конструкция обеспечивает буксируемому транспортному средству повторение траектории движения транспортного средства, что буксирует, независимо от величины поворотов.

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