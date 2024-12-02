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У Патрульній поліції Києва нагадали водіям правила буксирування

22:00, 2 грудня 2024
Які правила буксирування інших учасників дорожнього руху.
У Патрульній поліції Києва нагадали водіям правила буксирування
Джерело фото: narscars
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Водіям транспортних засобів вирішили нагадати правила буксирування інших учасників дорожнього руху. Так, у Патрульній поліції Києва нагадують, що перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів.

«Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа та з технічно справними зчіпними пристроями як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує», - наголошують там.

Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому зчепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій (крім випадків, коли конструкція жорсткого зчеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів).

Водночас буксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватися лише на жорсткому зчепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксируваному транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів.

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Київ патрульна поліція автомобіль

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