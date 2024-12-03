На Одещині 23-річного чоловіка знайшли на коліях з ампутованими кінцівками

Поліція розслідує травмування чоловіка на залізничному перегоні у Подільському районі.

Джерело фото: поліція Одеської області

Поліцейські розслідують обставини травмування 23-річного жителя Подільського району, якого знайшли на коліях в непритомному стані. Інцидент стався 1 грудня близько 17:00 на 74 кілометрі залізничного перегону «Любашівка-Заплази». Потерпілого госпіталізували з ампутованими нижніми кінцівками, наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані. Про це повідомила поліція Одеської області.

Повідомлення про травмованого чоловіка надійшло до поліції від чергового залізничної станції «Любашівка». При виїзді на місце події правоохоронці виявили постраждалого між рейками. Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

У рамках розслідування призначено судові експертизи, проводяться слідчі дії. Справа перебуває під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури.

Поліція наголошує, що залізниця є об'єктом підвищеної небезпеки, і закликає громадян дотримуватись правил безпеки, не перебувати на коліях у стані алкогольного сп'яніння, не ходити по рейках і не підлазити під вагони.

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