В Одесской области 23-летнего мужчину нашли на путях с ампутированными конечностями

Полиция расследует травмирование мужчины на железнодорожном перегоне в Подольском районе.

Источник фото: полиция Одесской области

Полицейские расследуют обстоятельства травмирования 23-летнего жителя Подольского района, которого нашли на путях в бессознательном состоянии. Инцидент произошел 1 декабря около 17:00 на 74 километре железнодорожного перегона «Любашевка-Заплазы». Пострадавшего госпитализировали с ампутированными нижними конечностями, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Сообщение о травмированном мужчине поступило в полицию от дежурного железнодорожной станции «Любашевка». При выезде на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшего между рельсами. Следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

В рамках расследования назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия. Дело находится под процессуальным руководством Любашевской окружной прокуратуры.

Полиция отмечает, что железная дорога является объектом повышенной опасности, и призывает граждан соблюдать правила безопасности, не находиться на путях в состоянии алкогольного опьянения, не ходить по рельсам и не подлезать под вагоны.

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