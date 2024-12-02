Гниение мозга — Оксфордский словарь назвал слово 2024 года

Оксфордский словарь определился с основным словом 2024 года.

Фото: digitalinformationworld.com

Оксфордский словарь выбрал слово в 2024 году. Им стало словосочетание brain rot (гниение мозга), описывающее влияние бесконечного скроллинга в соцсетях. Об этом сообщает официальный сайт словаря.

Высказывание было избрано по результатам общественного голосования, в котором приняло участие 37 000 человек, и после анализа лингвистических данных.

Согласно словарю, выражение «гниение мозга» означает: «Предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно вследствие чрезмерного потребления материала (сейчас особенно онлайн-контента), который считается банальным».

Впервые термин появился в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Волден» (Walden).

Издательство Оксфордского университета отмечает, что этот термин приобрел новую популярность в 2024 году, поскольку отражает обеспокоенность последствиями потребления избыточного количества низкокачественного онлайн-контента.

Отмечается, что частота использования этого термина выросла на 230% в период между 2023 и 2024 годами.

«Гниение мозга» говорит об одной из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как мы используем наше свободное время. Это, кажется, полноправная следующая глава в культурной дискуссии о человечестве и технологиях. Неудивительно, что так много участников голосования поддержали его», — заявил президент Oxford Languages ​​Каспер Гратвол.

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