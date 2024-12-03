На Прикарпатье женщина потеряла 175 тысяч гривен вместо помощи

Женщина потеряла 175 тысяч гривен из-за фальшивых обещаний материальной помощи в соцсети.

Фото: slovoidilo.ua

Правоохранители Прикарпатья открыли уголовное производство после того, как 32-летняя жительница Ивано-Франковской общины сообщила, что стала жертвой мошенников и потеряла 175 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Женщина увидела в социальной сети объявление о быстром оформлении материальной помощи. Заинтересовавшись, она перешла по ссылке, где ее попросили ввести номер телефона. После этого неизвестный позвонил заявительнице и сообщил, что для оформления помощи необходимо предоставить банковские и персональные данные. Выполнив все инструкции, женщина вскоре обнаружила, что с ее счета была списана крупная сумма.

Полиция начала уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Правоохранители отмечают, что подобные объявления в социальных сетях - это мошеннические схемы, а потому призывают граждан быть осторожными. Рекомендуется не вводить личные и платежные данные на подозрительных веб-сайтах, не переходить по сомнительным ссылкам и получать информацию только из официальных источников. В случае подозрения на мошенничество, необходимо срочно заблокировать карту и обратиться в банк.

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