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На Прикарпатті жінка втратила 175 тисяч гривень замість допомоги

10:02, 3 грудня 2024
Жінка втратила 175 тисяч гривень через фальшиві обіцянки матеріальної допомоги в соцмережі.
На Прикарпатті жінка втратила 175 тисяч гривень замість допомоги
Фото: slovoidilo.ua
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Правоохоронці Прикарпаття відкрили кримінальне провадження після того, як 32-річна мешканка Івано-Франківської громади повідомила, що стала жертвою шахраїв і втратила 175 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Жінка побачила в соціальній мережі оголошення про швидке оформлення матеріальної допомоги. Зацікавившись, вона перейшла за посиланням, де її попросили ввести номер телефону. Після цього невідома особа зателефонувала заявниці і повідомила, що для оформлення допомоги необхідно надати банківські та персональні дані. Виконавши всі інструкції, жінка незабаром виявила, що з її рахунку було списано велику суму.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Правоохоронці наголошують, що подібні оголошення в соціальних мережах – це шахрайські схеми, а тому закликають громадян бути обережними. Рекомендується не вводити особисті та платіжні дані на підозрілих веб-сайтах, не переходити за сумнівними посиланнями та отримувати інформацію лише з офіційних джерел. У разі підозри на шахрайство, необхідно терміново заблокувати картку та звернутися до банку.

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поліція шахрай Прикарпаття

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