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Гниття мозку — Оксфордський словник назвав слово 2024 року

16:05, 2 грудня 2024
Оксфордський словник визначився з головним словом 2024 року.
Гниття мозку — Оксфордський словник назвав слово 2024 року
Фото: digitalinformationworld.com
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Оксфордський словник вибрав слово 2024 року. Ним стало словосполучення brain rot (гниття мозку), яке описує вплив нескінченного скролінгу в соцмережах. Про це інформує офіційний сайт словника.

Вислів був обраний за результатами громадського голосування, у якому прийняло участь 37 000 осіб, та після аналізу лінгвістичних даних.

Згідно зі словником, вираз «гниття мозку» означає: «Передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, особливо внаслідок надмірного споживання матеріалу (зараз особливо онлайн-контенту), який вважається банальним».

Вперше термін з'явився у 1854 році в книзі Генрі Девіда Торо «Волден» (Walden).

Видавництво Оксфордського університету зазначає, що цей термін набув нової популярності у 2024 році, оскільки відображає стурбованість наслідками споживання надмірної кількості низькоякісного онлайн-контенту.

Зазначається, що частота використання цього терміна зросла на 230 % у період між 2023 і 2024 роками.

«Гниття мозку» говорить про одну з передбачуваних небезпек віртуального життя і про те, як ми використовуємо наш вільний час. Це, здається, повноправний наступний розділ у культурній дискусії про людство і технології. Не дивно, що так багато учасників голосування підтримали його", — заявив президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

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