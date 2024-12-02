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В Україні стартувала щорічна заборона на вилов раків

22:18, 2 грудня 2024
Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить понад 3 тисячі гривень.
В Україні стартувала щорічна заборона на вилов раків
Джерело фото: Rasmus Gundorff Sæderup / Unsplash
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З метою збереження й охорони раків у період їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки, з 1 грудня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України розпочинається заборона на вилов цих річкових мешканців. За вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Про це попередили у Державному агентстві рибного господарства України.

Водночас у ДАРГ звернули увагу рибалок, що на річці Дунай та придунайських озерах заборона розпочнеться 5 грудня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському і Дніпровському водосховищах – з 15 грудня.

Також там зазначають, що за науковими даними на Закарпатті домінуючі угруповання річкових раків сформовані червонокнижним широкопалим раком, заборона на вилов якого діє протягом всього року.

У водоймах України зустрічаються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий. Проте останні двоє занесені до Червоної книги України і їхній вилов на території нашої держави суворо заборонений протягом усього року.

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