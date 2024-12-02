На центральній площі Львова встановлять 16-метрову ялинку – коли її засвітять

Напередодні Дня святого Миколая ялинку засвітять.

Джерело фото: Львівська міська рада

У Львові на центральній площі міста ялинку засвітять напередодні Дня святого Миколая 5 грудня у супроводі колядок. 16-метрову ялинку подарує місту сім'я зі села Бірки Яворівського району - дереву приблизно 20 років.

Як вказують у Львівській міській раді, сім’я чотири рокуи думала про те, аби ялинку зрізати, і прийняла рішення подарувати її Львову на різдвяні свята.

Дерево ілюмінацією приберуть фахівці ЛКП «Львівсвітло» і напередодні Дня святого Миколая ялинку засвітять.

«Традиційно, центральну міську ялинку плануємо засвічувати 5 грудня о 18:00. З нами буде муніципальний хор «Гомін», будемо разом колядувати. Саме відкриття буде камерним.

Ялинка буде прикрашена тільки ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на верхівку одягнуть протитанковий «їжак», якого два роки тому виготовили працівники ЛКП «Львівелектротранс». Таку концепцію ми погодили на початку війни, тож зберігаємо і цьогоріч», – зазначив керівник управління культури Львова Олексій Тарабан.

Також у міськраді додали, що на міську ялинку з бюджету не виділяють жодних коштів, а підсвітка дерева протягом свят є досить економною.

Джерело фото: Львівська міська рада

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