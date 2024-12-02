На Хмельниччині ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку — справу розглядав суд

Чоловік вважав рішення ТЦК незаконним та хотів його скасувати.

На Хмельниччині суд задовольнив позов багатодітного батька, якому територіальний центр комплектування відмовив у наданні відстрочки від мобілізації. Рішення у справі №560/12206/24 оприлюднив Хмельницький окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, до суду звернувся батько трьох дітей з Хмельниччини та розповів, що влітку 2024 року у районному ТЦК йому відмовили в отриманні відстрочки від мобілізації. Він вважає рішення ТЦК незаконним та хотів його скасувати.

Житель Хмельниччини має двох неповнолітніх дітей від першого шлюбу та одну дитину у другому шлюбі. Представник ТЦК подав до суду відзив на позовну заяву, у якому вказав, що військовозобов’язаний не надав доказів, що він утримує дітей від першого шлюбу.

Суд встановив, що у позивача немає заборгованості зі сплати аліментів, а також наголосив, що «дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає».

Суддя частково задовольнив позов жителя Хмельниччини, визнавши протиправною та скасувавши відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Суд зобов’язав комісію повторно розглянути заяву та прийняти відповідне рішення. На рішення суду ще можна подати апеляцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.