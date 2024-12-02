Зеленський на прес-конференції з Шольцем заявив, що Росія має піти «на три букви», відео

Президент підкреслив, що Росія має усвідомити злочини, які скоює в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. На брифінгу Глава держави повідомив, що обговорювали в тому числі і гарантії безпеки для України.

Також під час брифінгу Президент «недипломатичною лексикою» пояснив, що Росія має піти «на три букви».

«В що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже не повіримо. Нехай ці деталі, напевно, залишаться між нами. Я думаю, в цілому так, про це питання було... На що повинна піти росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить - вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани незмінні, авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, 25-му році, закінчилася війна. Вибачте за недипломатичну лексику», - наголосив Володимир Зеленський.