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У листопаді українці накопичили вдвічі більше кешбеку, ніж у жовтні

17:21, 2 грудня 2024
До програми «Національний кешбек» долучилося вже понад 4 мільйони громадян.
У листопаді українці накопичили вдвічі більше кешбеку, ніж у жовтні
Фото: facebook.com/diia.gov.ua
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У листопаді у рамках програми «Національний кешбек» українці накопичили понад 250 млн грн, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. До програми долучилося вже понад 4 мільйони громадян, передає Міністерство економіки України

«Кількість учасників програми і сума нарахованого кешбеку продовжують стабільно зростати. Програма створює комплексний ефект: громадяни отримують фінансову підтримку у вигляді 10% кешбеку, держава отримує податки на Збройні сили, місцеві виробники мають замовлення і створюють робочі місця», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Виплата кешбеку за листопад відбудеться наприкінці грудня, за грудень — у лютому 2025 року. Кошти Національного кешбеку оподатковуватись не будуть.

Щоб вчасно отримати виплату кешбеку, необхідно активувати картку для виплат у застосунку Дія. Для цього потрібно перейти до розділу Сервіси, обрати Національний кешбек і вибрати наявну картку для виплат національного кешбеку. Якщо картки ще немає, Дія запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», більше 1 млн українців за жовтневі покупки отримали 119,2 млн гривень кешбеку. Це втричі більше, ніж було накопичено за вересень.

Також стало відомо, що найчастіше купують українці за «Національним кешбеком».

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