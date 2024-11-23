Що найчастіше купують українці за «Національним кешбеком» – подробиці

За жовтень українці отримали втричі більше, ніж було накопичено за вересень.

Фото: ukrinform

У листопаді українцям нарахували кошти в межах державної програми «Національний кешбек». Виплати значно зросли, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», більше 1 млн українців за жовтневі покупки отримали 119,2 млн гривень кешбеку. Це втричі більше, ніж було накопичено за вересень.

Ключові показники програми:

Кешбек нараховується на 324 тисячі товарів від 1 586 українських виробників.

Більшість користувачів (66%) — це українці віком до 45 років.

Найпопулярніші покупки з кешбеком: хліб, кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметичні товари та товари для дому.

Як долучитися до програми?

Участь у програмі можна взяти через застосунок Дія. Накопичені кошти дозволяється використовувати для оплати комунальних послуг, медичних чи транспортних витрат, задонатити на потреби ЗСУ або інвестувати в облігації.

«Національний кешбек» сприяє підтримці вітчизняного виробника та забезпечує додаткові можливості для українців під час купівлі товарів.

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