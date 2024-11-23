Что чаще всего покупают украинцы по «Национальному кэшбэку» – подробности

За октябрь украинцы получили втрое больше, чем было накоплено за сентябрь.

Фото: ukrinform

В ноябре украинцам начислили средства в рамках государственной программы «Национальный кэшбек». Выплаты значительно выросли, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», более 1 млн украинцев за октябрьские покупки получили 119,2 млн гривен кэшбэка. Это втрое больше, чем было накоплено за сентябрь.

Ключевые показатели программы:

Кэшбек начисляется на 324 тысячи товаров от 1 586 украинских производителей.

Большинство пользователей (66%) - это украинцы в возрасте до 45 лет.

Самые популярные покупки с кэшбеком: хлеб, кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

Как присоединиться к программе?

Участие в программе можно принять через приложение Дія. Накопленные средства разрешается использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских или транспортных расходов, задонатить на нужды ВСУ или инвестировать в облигации.

«Национальный кэшбек» способствует поддержке отечественного производителя и обеспечивает дополнительные возможности для украинцев при покупке товаров.

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