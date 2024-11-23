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23 ноября – День памяти жертв Голодоморов и важные события в истории Украины

09:24, 23 ноября 2024
Украина вспоминает трагедию Голодомора 1932-1933, трагедии голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.
23 ноября – День памяти жертв Голодоморов и важные события в истории Украины
Фото: mviskarada.gov.ua
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Сегодня, 23 ноября, Украина отмечает День памяти жертв голодоморов - национальный день скорби, который приходится на четвертую субботу ноября. В этот день чтят память миллионов украинцев, которые стали жертвами искусственного голода, организованного сталинским режимом в 1932-1933 годах. Голодомор был частью репрессивной политики, направленной на подавление украинского крестьянства и уничтожение национальной идентичности.

Также Украина вспоминает трагедии голода 1921-1923 и 1946-1947 годов, которые стали следствием политики советской власти.

Кроме этого, 23 ноября в мире отмечают:

  • Всемирный день акварели;
  • Международный день имидж-консультанта;
  • Международный день осведомленности об ауре;
  • Международный день борьбы с безнаказанностью;
  • Международный день людей, которые пережили самоубийство близкого человека.

Православная церковь сегодня чтит память святителей Амфилохия и Григория.

В этот день также произошли следующие события:

  • 1708 - РПЦ предала анафеме гетмана Ивана Мазепу по политическим мотивам.
  • 1917 - Александр Немитц телеграммой сообщил о признании флотом власти УНР.
  • 1938 - Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословакии.
  • 1994 - Украинские альпинисты установили флаг Украины на вершине Чогори (К2).
  • 2003 - После Революции роз Эдуард Шеварнадзе подал в отставку в Грузии.
  • 2007 - начала работу Верховная Рада Украины 6-го созыва.
  • 2022 - Россия была официально признана страной-спонсором терроризма.

Известные фигуры, которые родились в этот день:

  • 130 лет со дня рождения Якова Шепеля (1894-1921) - повстанческого атамана, полковника Армии УНР.
  • 125 лет со дня рождения Родиона Скалецкого (1899-1984) - украинского композитора, дирижера, фольклориста.
  • 120 лет со дня рождения Романа Савицкого (1904-1974) - украинского композитора и педагога.

Также сегодня отмечают 150 лет со дня открытия Одесского областного академического драматического театра, который начинал свою историю как Театр Великанова.

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