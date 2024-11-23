23 ноября – День памяти жертв Голодоморов и важные события в истории Украины

Украина вспоминает трагедию Голодомора 1932-1933, трагедии голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Фото: mviskarada.gov.ua

Сегодня, 23 ноября, Украина отмечает День памяти жертв голодоморов - национальный день скорби, который приходится на четвертую субботу ноября. В этот день чтят память миллионов украинцев, которые стали жертвами искусственного голода, организованного сталинским режимом в 1932-1933 годах. Голодомор был частью репрессивной политики, направленной на подавление украинского крестьянства и уничтожение национальной идентичности.

Также Украина вспоминает трагедии голода 1921-1923 и 1946-1947 годов, которые стали следствием политики советской власти.

Кроме этого, 23 ноября в мире отмечают:

Всемирный день акварели;

Международный день имидж-консультанта;

Международный день осведомленности об ауре;

Международный день борьбы с безнаказанностью;

Международный день людей, которые пережили самоубийство близкого человека.

Православная церковь сегодня чтит память святителей Амфилохия и Григория.

В этот день также произошли следующие события:

1708 - РПЦ предала анафеме гетмана Ивана Мазепу по политическим мотивам.

1917 - Александр Немитц телеграммой сообщил о признании флотом власти УНР.

1938 - Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословакии.

1994 - Украинские альпинисты установили флаг Украины на вершине Чогори (К2).

2003 - После Революции роз Эдуард Шеварнадзе подал в отставку в Грузии.

2007 - начала работу Верховная Рада Украины 6-го созыва.

2022 - Россия была официально признана страной-спонсором терроризма.

Известные фигуры, которые родились в этот день:

130 лет со дня рождения Якова Шепеля (1894-1921) - повстанческого атамана, полковника Армии УНР.

125 лет со дня рождения Родиона Скалецкого (1899-1984) - украинского композитора, дирижера, фольклориста.

120 лет со дня рождения Романа Савицкого (1904-1974) - украинского композитора и педагога.

Также сегодня отмечают 150 лет со дня открытия Одесского областного академического драматического театра, который начинал свою историю как Театр Великанова.

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