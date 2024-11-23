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В Нью-Йорке продали банан, приклеенный к стене скотчем, за $6,2 млн

08:32, 23 ноября 2024
На аукционах в Нью-Йорке картину Рене Магритта купили за $121 млн, а произведение Комик Маурицио Каттелана, изображающее приклеенный к стене банан, за $6,2 млн.
В Нью-Йорке продали банан, приклеенный к стене скотчем, за $6,2 млн
Источник фото: CNN
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Картину бельгийского сюрреалиста Рене Магритта L'empire des lumières продали за рекордные $121 млн, а концептуальное произведение Маурицио Каттелана Комик, изображающее банан, приклеенный к стене, - за $6,2 млн. Об этом сообщают Bloomberg и BBC.

На аукционе Christie's картину Магритта приобрел анонимный коллекционер. Сумма в $121 млн стала самой высокой за всю историю продаж работ этого художника. Картина принадлежит к серии Империя света, предыдущая работа которой была продана в 2022 году за $79,5 млн. Полотно ранее принадлежало дизайнеру интерьеров Мики Эртегун и выставлено на продажу после ее смерти.

На аукционе Sotheby's концептуальную работу Маурицио Каттелана, ставшую интернет-сенсацией, приобрел основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан. Он получил не только банан и серебряную ленту, но и сертификат подлинности и инструкции по демонстрации произведения.

Однако Сан заявил, что не планирует хранить Комик надолго. Вместо этого он намерен съесть банан как часть «уникального художественного опыта», отмечая его значение в современной культуре.

Эти продажи подтверждают растущий интерес к сюрреалистическому и концептуальному искусству на международном арт-рынке.

Ранее сообщалось, что банан, приклеенный к стене скотчем, продадут на аукционе – цена стартует от $1 млн.

Картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта L'empire des lumières

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