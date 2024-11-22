Конор МакГрегор проиграл дело об изнасиловании и должен выплатить 250 тысяч евро

Суд присяжных признал Конора МакГрегора виновным в изнасиловании женщины в 2018 году.

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Женщина, обвинившая звезду UFC Конора МакГрегора в сексуальном насилии шесть лет назад в отеле Дублина, выиграла против него иск. Теперь боец ​​должен выплатить ей компенсацию. Решение принял суд присяжных 22 ноября. Об этом сообщает Reuters.

После обсуждения в течение шести часов и 10 минут присяжные вынесли свой вердикт и присудили МакГрегору выплатить женщине почти 250 000 евро.

МакГрегор ранее заявил суду, что у него был «половой акт по согласию». Он также отрицал, что нанес синяки истцу.

После решения боец ​​ММА заявил, что обжалует его.

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