Конор МакГрегор програв справу про зґвалтування і має виплатити 250 тисяч євро

Суд присяжних визнав Конора МакГрегора винним у зґвалтуванні жінки у 2018 році.

Джерело фото: TIMOTHY A. CLARY/Getty Images

Жінка, яка звинуватила зірку UFC Конора МакГрегора в сексуальному насильстві шість років тому в готелі Дубліна, виграла проти нього позов. Тепер боєць повинен виплатити їй компенсацію. Рішення ухвалив суд присяжних 22 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Після обговорення протягом шести годин і 10 хвилин присяжні винесли свій вердикт і присудили МакГрегору виплатити жінці майже 250 000 євро.

МакГрегор раніше заявив суду, що у нього був «статевий акт за згодою». Він також заперечував, що завдав синців позивачці.

Після рішення боєць ММА заявив, що оскаржить його.

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