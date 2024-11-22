На Хмельниччині чоловік використав сльозогінний балончик проти працівників ТЦК, які не взяли $200 хабаря

Чоловік застосував сльозогінний газ проти поліцейських і військових.

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У Хмельницькій області під час складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку один із громадян намагався «відкупитися» 200 доларами США, а коли військовослужбовець ТЦК відмовився брати гроші, чоловік втік, застосувавши сльозогінний газ проти поліцейських і військових.

Про це заявили у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався 21 листопада в місті Полонне.

«Усі його дії зафіксовано. Готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади», - зауважили у ТЦК.

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