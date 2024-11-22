На Хмельнитчине мужчина использовал слезоточивый баллончик против работников ТЦК, которые не взяли $200 взятки

Мужчина применил слезоточивый газ против полицейских и военных.

Иллюстративное изображение

В Хмельницкой области во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета один из граждан пытался «откупиться» 200 долларами США, а когда военнослужащий ТЦК отказался брать деньги, мужчина скрылся, применив слезоточивый газ против полицейских и военных.

Об этом заявили в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 21 ноября в городе Полонное.

«Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти», - отметили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.