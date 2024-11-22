Практика судов
  1. В Украине

На Хмельнитчине мужчина использовал слезоточивый баллончик против работников ТЦК, которые не взяли $200 взятки

21:29, 22 ноября 2024
Мужчина применил слезоточивый газ против полицейских и военных.
На Хмельнитчине мужчина использовал слезоточивый баллончик против работников ТЦК, которые не взяли $200 взятки
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета один из граждан пытался «откупиться» 200 долларами США, а когда военнослужащий ТЦК отказался брать деньги, мужчина скрылся, применив слезоточивый газ против полицейских и военных.

Об этом заявили в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 21 ноября в городе Полонное.

«Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти», - отметили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

полиция взятка уголовное производство ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду