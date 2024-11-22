Практика судов
  1. В Украине

В трех районах Киева из-за проблем на оборудовании «Укртелекома» тревогу будут объявлять по громкоговорителю

21:17, 22 ноября 2024
Оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно.
В трех районах Киева из-за проблем на оборудовании «Укртелекома» тревогу будут объявлять по громкоговорителю
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за технических проблем на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге во время ее объявления на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов столицы будет проходить с помощью громкоговорителей. Об этом заявили в КГГА.

Как говорится, оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно по следующим адресам:

  • просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
  • просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола в Большую Кольцевую;
  • ул Борщаговская – просп. Любомира Гузара;
  • ул. Дегтяревская;
  • ул Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко;
  • ул. Зоологическая;
  • ул. Николая Василенко (от станции метро «Берестейская» на бульв. Вацлава Гавела);
  • ул. Мрии;
  • ул. Даниила Щербаковского;
  • бульв. Академика Вернадского;
  • ул. Святошинская;
  • ул. Героев Космоса;
  • ул. Коперника;
  • ул. Шолуденко;
  • ул. Богдана Гаврилишина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский: органы власти и посольства не должны воспринимать информацию от разведки как разрешение на выходной день

Президент Владимир Зеленский: госорганы и посольства, когда нет воздушной тревоги, должны работать одинаково и воспринимать информацию от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной.

Кабмин одобрил законопроект о создании Высшего специализированного административного суда

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, который должен рассматривать дела относительно конкурсов на руководителей НАБУ, САП и НАПК, а также дела об обжаловании аудитов антикоррупционных органов.

Все еще согласовывают условия – в МВФ не пояснили, когда Украина получит все обещанные средства от G7

От того, выделят ли обещанные средства страны Большой семерки, зависит судьба финансирования бюджета Украины на следующий год.

Верховная Рада приняла закон о возобновлении прав осужденных и взятых под стражу лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания – что он предусматривает

К мерам по предотвращению содержания осужденных в ненадлежащих условиях будут относиться перевод в другую камеру с надлежащими условиями содержания, перевод в другое учреждение исполнения наказаний и другие.

Новый график IQ-теста для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда – кандидатов ждут 4 декабря

Высшая квалификационная комиссия судей возобновила тестирование на когнитивные способности для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду