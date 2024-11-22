В трех районах Киева из-за проблем на оборудовании «Укртелекома» тревогу будут объявлять по громкоговорителю

Оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Из-за технических проблем на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге во время ее объявления на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов столицы будет проходить с помощью громкоговорителей. Об этом заявили в КГГА.

Как говорится, оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно по следующим адресам:

просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;

просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола в Большую Кольцевую;

ул Борщаговская – просп. Любомира Гузара;

ул. Дегтяревская;

ул Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко;

ул. Зоологическая;

ул. Николая Василенко (от станции метро «Берестейская» на бульв. Вацлава Гавела);

ул. Мрии;

ул. Даниила Щербаковского;

бульв. Академика Вернадского;

ул. Святошинская;

ул. Героев Космоса;

ул. Коперника;

ул. Шолуденко;

ул. Богдана Гаврилишина.

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