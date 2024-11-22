В трех районах Киева из-за проблем на оборудовании «Укртелекома» тревогу будут объявлять по громкоговорителю

21:17, 22 ноября 2024
Оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно.
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Из-за технических проблем на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге во время ее объявления на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов столицы будет проходить с помощью громкоговорителей. Об этом заявили в КГГА.
Как говорится, оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно по следующим адресам:
- просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
- просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола в Большую Кольцевую;
- ул Борщаговская – просп. Любомира Гузара;
- ул. Дегтяревская;
- ул Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко;
- ул. Зоологическая;
- ул. Николая Василенко (от станции метро «Берестейская» на бульв. Вацлава Гавела);
- ул. Мрии;
- ул. Даниила Щербаковского;
- бульв. Академика Вернадского;
- ул. Святошинская;
- ул. Героев Космоса;
- ул. Коперника;
- ул. Шолуденко;
- ул. Богдана Гаврилишина.
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