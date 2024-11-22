У трьох районах Києва через проблеми на обладнанні «Укртелекому» тривогу оголошуватимуть по гучномовцю

21:17, 22 листопада 2024
Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно.
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
Через технічні проблеми на обладнанні «Укртелекому» оповіщення про повітряну тривогу під час її оголошення на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів столиці відбуватиметься за допомогою гучномовців. Про це заявили у КМДА.
Як зазначається, оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно за наступними адресами:
- просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
- вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;
- вул. Дегтярівська;
- вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;
- вул. Зоологічна;
- вул. Миколи Василенка (від станції метро «Берестейська» на бульв. Вацлава Гавела);
- вул. Мрії;
- вул. Данила Щербаківського;
- бульв. Академіка Вернадського;
- вул. Святошинська;
- вул. Героїв Космосу;
- вул. Коперника;
- вул. Шолуденка;
- вул. Богдана Гаврилишина.
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