У трьох районах Києва через проблеми на обладнанні «Укртелекому» тривогу оголошуватимуть по гучномовцю

Оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Через технічні проблеми на обладнанні «Укртелекому» оповіщення про повітряну тривогу під час її оголошення на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів столиці відбуватиметься за допомогою гучномовців. Про це заявили у КМДА.

Як зазначається, оповіщення через механізовані засоби здійснюватиметься до 25 листопада включно за наступними адресами:

просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;

вул. Дегтярівська;

вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;

вул. Зоологічна;

вул. Миколи Василенка (від станції метро «Берестейська» на бульв. Вацлава Гавела);

вул. Мрії;

вул. Данила Щербаківського;

бульв. Академіка Вернадського;

вул. Святошинська;

вул. Героїв Космосу;

вул. Коперника;

вул. Шолуденка;

вул. Богдана Гаврилишина.

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